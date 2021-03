Jesus faz "cair" Gonçalo Ramos e chama 22 para o duelo com o Braga

Em relação com a última convocatória para o campeonato, Jesus fez `cair` o avançado Gonçalo Ramos, enquanto Svilar e Samaris continuam ausentes, igualmente por opção do técnico `encarnados`.

André Almeida, a recuperar de grave lesão, é também baixa certa para o encontro no Minho.

O Benfica, quarto classificado da I Liga, com 45 pontos, atua domingo no terreno do Sporting de Braga, terceiro, com 48, num encontro agendado para as 20:00.

Lista dos 22 convocados:

- Guarda-redes: Odysseas e Helton Leite.

Defesas: Jardel, Grimaldo, Vertonghen, Otamendi, Gilberto, Lucas Veríssimo e Nuno Tavares.

Médios: Taarabt, Pizzi, Rafa, Julian Weigl, Gabriel, Everton, Diogo Gonçalves, Cervi, Chiquinho e Pedrinho.

Avançados: Seferovic, Waldschmidt e Darwin.