Joana Dantas assina contrato profissional com o Sporting

"Assinar contrato profissional com o Sporting foi um objetivo que tracei assim que cheguei ao clube. Consegui-o com muito trabalho ao longo destas épocas todas", disse a centrocampista, de 19 anos, para quem este contrato "é o culminar de muito esforço e dedicação".



Além de já estar focada na disputa da Supertaça, que é o primeiro desafio da época que o Sporting enfrenta, e que vai ter um novo formato, envolvendo quatro equipas, Joana Dantas tem outro objetivo a alcançar, a nível individual: "Quero evoluir, tentar jogar o máximo possível e aproveitar todas as oportunidades que me proporcionarem".