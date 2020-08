João Alves apresentou-se ao trabalho e tinha o lugar ocupado

O "luvas pretas" assinou, em janeiro, um contrato de uma época e meia, condicionado à manutenção da equipa na II Liga, mas os piedenses apresentaram em julho um sucessor, Toni Pereira, num período em que estavam destinados a disputar o Campeonato de Portugal, depois de a liga de clubes ter decidido o cancelamento do segundo escalão e a despromoção dos dois últimos classificados, Cova da Piedade e Casa Pia.”, explicou o treinador, de 67 anos.”, explicou.O técnico apresentou-se “no estádio, onde estava prevista a apresentação dos jogadores” e deslocou-se, depois, à sede da SAD piedense, perto do Estádio José Martins Vieira, onde falou com os dirigentes e lhe foi confirmado que Toni Pereira vai assumir o comando da equipa na nova época.O assunto está, agora, entregue à sua advogada, uma vez que “a partir do momento em que deixa de ser dentro das quatro linhas, há outras pessoas que estão mais bem preparadas para analisar o que é correto, justo e legal”.

“Eu próprio, quando assino um contrato, tenho responsabilidades e não quero ser penalizado, por isso fiz o que me competia”, concluiu o técnico.