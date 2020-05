João Alves. Despromoção do Cova da Piedade é uma das maiores vergonhas do futebol português

O técnico do penúltimo classificado da II Liga, no momento da suspensão provisória do campeonato, não escondeu o seu “” com a decisão, em declarações à assessoria de imprensa do clube, e sugeriu que, em vez de desinfetar a “”,”.” a quem se refere.O técnico referiu que acha “correto o Nacional e o Farense subirem”, mas questionou “onde está o demérito de quem desce” e lembrou que o Cova da Piedade e o Casa Pia foram os “dois únicos clubes penalizados em Portugal” pela interrupção das competições devido à pandemia de covid-19.”, insinuou o experiente treinador, de 67 anos., lamentou o treinador contratado em janeiro pelo clube da margem sul do Tejo para tentar fugir aos lugares de descida.





Decisão "histórica"







A direção da LPFP anunciou na terça-feira ter "fixado" a despromoção de Casa Pia e Cova da Piedade ao Campeonato de Portugal, devido à impossibilidade de concluir o campeonato, suspenso por tempo indeterminado em 12 de março.Nessa altura, após 24 jornadas, o Casa Pia ocupava o 18.º e último lugar, com 11 pontos, e o Cova da Piedade o 17.º e penúltimo, com 17. O Vilafranquense é a primeira equipa a salvo da despromoção, com 24.No plano de desconfinamento, devido à pandemia de covid-19, o Governo definiu que a I Liga de futebol e a final da Taça de Portugal vão poder ser disputados, permitindo também desportos individuais ao ar livre, excluindo a continuidade da II Liga.