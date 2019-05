João Alves diz que "dificilmente" continuará na Académica

Lusa Comentários 22 Mai, 2019, 16:14 / atualizado em 22 Mai, 2019, 16:15 | Futebol Nacional

Numa conversa com jornalistas, no dia em que entra de férias, o técnico afirmou: "AAcadémica está livre para procurar outro treinador e eu também estou livre para procurar o meu futuro.



"Só admito continuar a trabalhar num clube que me ofereça condições de poder lutar para ganhar. Se não for assim, não pego em equipa nenhuma", acrescentou.



O técnico já terá recebido dois convites de clubes da II Liga, cujos emblemas não revelou, mas que, "para já", foram declinados, mostrando-se "mais virado" para não treinar na próxima época do que para aceitar um convite de trabalho.



O treinador chegou à Académica após a quinta jornada da II Liga e depois da eliminação da Taça da Portugal aos pés do Pedras Salgadas, tendo conseguido recuperar até ao segundo lugar, depois de ter estado a 14 pontos de distância (em dezembro, à 12.ª jornada).



No entanto, os 'estudantes" acabaram por ver o 'sonho' hipotecado quando perderam diante do Famalicão, ficando na altura a distantes oito pontos da zona de subida.



"Sabia que o objetivo de subir era difícil e estivemos lá perto, mas houve momentos decisivos em que as coisas falharam", sintetizou João Alves, considerando: "Foi pena, porque houve muito trabalho e dedicação de muita gente para que esse milagre pudesse acontecer".



Há 16 anos, João Alves foi o técnico responsável por guindar o clube ao escalão máximo do futebol nacional, naquela que foi a última subida dos 'estudantes' à I Liga.