João Aroso confirma saída do Vitória de Guimarães

Face à saída de Moreno, confirmada no domingo, na sequência do triunfo sobre o Estrela da Amadora (1-0), na primeira jornada, João Aroso substituiu o ex-treinador vitoriano na última semana e estreou-se hoje na função de treinador principal num jogo do escalão maior, antes de confirmar, no final, que vai deixar os minhotos.



“Nunca equacionei no contexto da saída do Moreno seguir como treinador principal. A minha ideia era esta, ajudar o mais possível a pessoa que me ajudou para trabalhar cá”, disse, na conferência de imprensa de rescaldo ao encontro da segunda jornada, realizado no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.



O técnico de 50 anos adiantou ter recebido um convite da administração da SAD para se manter ao serviço do Vitória, noutras funções, mas decidiu manter a “ideia inicial” de sair.



“Honrou-me muito o convite [da direção do Vitória de Guimarães] para poder continuar, numa perspetiva de futuro, de alguma estabilidade em termos de funções. Apesar de o convite me ter honrado muito, achei que deveria manter a minha ideia inicial”, prosseguiu.



Treinador adjunto de Moreno em 2022/23 e no início da temporada em curso, João Aroso dedicou o triunfo ao ex-timoneiro vitoriano, que comemora hoje o 42.º aniversário, e agradeceu-lhe o convite para trabalhar no emblema de Guimarães.



“Há um ano tive o convite do Moreno. Na altura, não foi fácil aceitar. Equacionava outro tipo de situações. Mas, juntando o clube com o gosto que percebi que o Moreno tinha de o ajudar, ele fez-me aceitar. Ainda bem que aceitei, porque vivi esta experiência. Conhecia o clube do lado de fora, como adversário, mas vivê-lo por dentro fez-me perceber porque é tão especial. Foi um prazer enorme, uma honra”, esclareceu.