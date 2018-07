João Benedito oficializa candidatura à presidência

Mário Aleixo - RTP Comentários 19 Jul, 2018, 12:26 / atualizado em 19 Jul, 2018, 12:47 | Futebol Nacional

João Benedito quer ser presidente do Sporting com a ajuda dos sócios | youtube

João Benedito com uma vivência de 22 anos no clube de Alvalade já exerceu funções no departamento financeiro e de “marketing”.



O futsalista tem uma vontade há muito expressa: “Ser presidente do Sporting pela vontade dos sócios”.





O ex-capitão da equipa leonina escolheu o Hotel Lutécia, em Lisboa, para anunciar em conferência de imprensa a sua candidatura.





As primeiras palavras do candidato registadas pelo jornalista da Antena 1, Eduardo Gonçalves.









Sabe-se que um dos temas que estão na agenda do candidato é a dicotomia existente entre o clube a SAD e a propósito já afirmou: "O Sporting é um só, o clube. Quando surgiu a SAD nasceu a dicotomia de opiniões. Mas em breve direi o que penso sobre isso".Recorde-se que, nesta altura são já sete as candidaturas formalizadas - Bruno de Carvalho, Carlos Vieira, Dias Ferreira, Fernando Tavares Pereira, Frederico Varandas, Pedro Madeira Rodrigues e Zeferino Boal.As eleições vão ter lugar no dia 8 de setembro.