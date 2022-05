João Camacho e Júlio César de saída do Nacional

Ambos os atletas terminam o seu contrato esta temporada, não vendo o seu vínculo ser prolongado pelo clube insular.João Camacho, de 27 anos, foi formado no Nacional, clube que sempre representou, tendo pelo meio empréstimos aos espanhóis do Compostela em 2015/2016 e Celta de Vigo, onde atuou pela equipa B na época seguinte.Na temporada que agora terminou, o avançado apontou oito golos e fez seis assistências nas 34 partidas em que participou.Por seu turno, o central Júlio César, também de 27 anos, representava o Nacional desde a época 2017/2018, então por empréstimo dos brasileiros do Grémio Anapólis, tendo na última época participado em 29 jogos e faturado por três ocasiões.O Nacional terminou a sua participação na II Liga na sexta posição.