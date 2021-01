João Eusébio deixa de ser treinador do Leixões, novo técnico na segunda-feira

O treinador informou que reassumirá o seu cargo no clube de Matosinhos, o de coordenador técnico do futebol, que exercia quando substituiu Tiago Fernandes, depois de o Leixões ter empatado fora com o Académico de Viseu a um golo, à quinta jornada.



O Leixões tinha então três pontos e ocupava o 17.º e penúltimo lugar da classificação da II Liga de futebol, e hoje, nove jornadas depois e na sequência do empate caseiro sem golos com o Sporting da Covilhã, soma 10 pontos e encontra-se no 16.º posto do campeonato.