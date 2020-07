João Henriques quer treinar equipa de topo

", afirmou João Henriques à agência Lusa.O treinador de 47 anos deixou o Santa Clara no final da edição 2019/2020 da I Liga de futebol, depois de alcançar o nono lugar, com 43 pontos, naquela que foi a melhor pontuação e classificação de sempre do conjunto açoriano na primeira divisão.Nos últimos dias, o nome do técnico esteve associado ao Vitória de Guimarães, Rio Ave ou Marítimo, tendo João Henriques referido que se sente "extremamente honrando" pela ligação a esses "clubes históricos".", salientou.João Henriques destacou que ao longo da sua carreira subiu "degrau a degrau" os "diversos níveis competitivos", para justificar que está "cada vez mais preparado" para treinar um dos três grandes de Portugal no futuro.", apontou.





Balanço positivo no Santa Clara







No balanço das duas épocas ao serviço dos açorianos, o treinador considerou como melhor momento o feito de assegurar a manutenção e conseguir, assim, que o clube permanecesse três épocas consecutivas na I Liga pela primeira vez na história, apesar de ser considerado o "principal candidato à descida" de divisão.Quanto ao aspeto menos positivo, João Henriques escolheu a "falta de estruturas" do clube que "não são compatíveis com o alto rendimento".", afirmou.Quanto à saída do clube açoriano, João Henriques considerou que a não renovação do contrato foi um entendimento de "ambas as partes".", realçou.





Olhar o futebol português







Analisando o estado do futebol português, o técnico natural de Tomar considera que esta época se verificou um "aproximar" das equipas mais pequenas com os três grandes, porque as mais pequenas "estão cada vez mais preparadas", enquanto as grandes têm "perdido capacidade para os grandes da Europa".João Henriques também considerou que "não pode haver tanta troca de treinadores" no futebol nacional.", apontou.

Além de Santa Clara, João Henriques também orientou Paços de Ferreira, Leixões, Fátima, Torres Novas, União de Almeirim, Riachense, tendo ainda, pelo meio, passagens nos escalões de formação do Al-Ahli Jeddah (da Arábia Saudita) e como treinador adjunto do Al-Wahda (dos Emirados Árabes Unidos).