João Luís surpreendido com destituição da SAD do Marítimo

O presidente do Marítimo revelou que vai destituir a SAD do clube, devido ao mau arranque da equipa de futebol no principal escalão nacional, em declarações ao Diário de Notícias da Madeira.



“Fui surpreendido com aquela notícia quando aterrei esta manhã. Manifestei logo essa minha surpresa ao presidente [Rui Fontes] e sugeri uma reunião para hoje, mas não foi possível”, revelou João Luís à chegada ao complexo desportivo do clube.



Após três jornadas, o Marítimo ocupa o 18.º e último lugar da I Liga, sem qualquer ponto.



“Vou estar aí [na Madeira] amanhã [hoje] de manhã e vou tomar medidas drásticas. Vou tomar conta da SAD, quer eles queiram, quer eles não queiram”, destacou Rui Fontes ao matutino regional, após a pesada derrota no terreno do Sporting de Braga, por 5-0.



João Luís garante que a relação com o dirigente máximo é ótima, mas não esperava ficar “a saber muitas destas coisas pela comunicação social”.



O presidente com a pasta do futebol profissional afirmou que toda a estrutura da SAD vai reunir-se ainda hoje, porque “todos estão com as mesmas dúvidas”, adiantando ainda que vão tentar se reunir com Rui Fontes, que se encontra na Ilha do Porto Santo e só regressa ao final do dia à Madeira.



“Obviamente, que não é fácil trabalhar num clube ou numa estrutura onde as pessoas não são desejadas. Nunca entrei aqui a pensar nestas coisas, mas sim focado naquilo que acho importante que é a melhoria do clube associado ao projeto do futebol e esse caminho tem sido traçado”, referiu o antigo futebolista.



E, por isso, o líder da SAD do emblema madeirense defendeu o trabalho realizado desde 02 de dezembro de 2021, quando foi empossado.



“Neste momento isso tem uma importância relativa, porque se a bola não entrar tudo aquilo que se vai fazendo tem menos importância, mas não é inútil, o crescimento fica”, acrescentou o antigo futebolista e treinador, de 55 anos.



O dirigente sublinhou ainda que o “foco e a energia deveriam estar totalmente canalizados para a equipa principal para poder controlar este momento”, após as derrotas ante o FC Porto (5-1), Desportivo de Chaves (2-1) e Sporting de Braga (5-0).



Antes de Rui Fontes tomar posse do clube ‘verde rubro’, em 05 de novembro último, o emblema maritimista era presidido por Carlos Pereira que liderava ambas as estruturas.



O Marítimo é atualmente o lanterna-vermelha da I Liga, sem qualquer ponto amealhado, com dois golos marcados e 12 sofridos.