João Meira renova por uma época com o Vitória de Setúbal

O jogador, de 32 anos, que cessava a ligação ao emblema sadino em 30 de junho de 2020, afirmou desejar retribuir a confiança que os responsáveis do clube depositaram em si.



“Este é um momento que significa bastante para mim. Apesar de não ter jogado tanto quanto desejava esta temporada, ver a confiança que o Vitória mantém em mim é algo muito positivo e que espero retribuir”, disse.



Com cinco partidas realizadas pela equipa principal em 2019/20 (três no campeonato, uma na Taça de Portugal e outra na Taça da Liga) João Meira, que tinha atuado nas camadas jovens do Vitória de Setúbal e regressou no início desta época ao Bonfim, afirma sentir-se em casa.



“É um sentimento único vestir esta camisola e lutar por este símbolo. Fui formado aqui e sinto que esta é e será sempre a minha casa”, vincou.



O central, cuja renovação foi anunciada dois dias depois de formalizada a prorrogação do vínculo com o também defesa Sílvio, até 2022, deixou uma mensagem aos adeptos, que considera essenciais para o sucesso da equipa.



“Espero que se mantenham sempre assim, a apoiar onde e contra quem que for. Em breve estaremos todos juntos novamente”, referiu.