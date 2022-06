João Monteiro troca baliza do B SAD pela do Ac. Viseu

João Monteiro, 21 anos, internacional sub-17, chega do B SAD, onde foi apenas utilizado alguns minutos na equipa principal, mas como jogador de campo, no jogo entre os azuis e o Benfica, em 27 de novembro de 2021, da I Liga de futebol.Na formação, João Monteiro começou no Coimbrões e rumou depois aos sub-13 do Benfica, clube onde completou os restantes escalões até chegar ao B SAD, para integrar a equipa de sub-23, em 2019.Chega agora ao Académico de Viseu e assinou até 2023, sendo o quinto reforço da época nos beirões, juntando-se nas opções para a baliza a Ricardo Janota e Mbaye.Os outros reforços já oficialmente confirmados são Nduwarugira, médio defensivo ex-Leixões, o também médio defensivo Capela (ex-Penafiel) e os defesas-centrais Ícaro Silva (ex-Feirense) e André Almeida (ex-Sporting da Covilhã).O jogador cumpriu exames médicos e integra já o grupo de trabalho orientado por Pedro Ribeiro, na preparação para o primeiro jogo de pré-época, dia 9 de julho, frente à equipa de juniores do clube.