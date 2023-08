João Moutinho pode reforçar o Sp. Braga

A confirmar-se oficialmente será o regresso de Moutinho ao futebol português, após cinco temporadas ao serviço do Monaco e outras tantas em Inglaterra, em representação do Wolverhampton, de onde saiu no final da última temporada.



Ao que foi tornado público o jogador de 36 anos já tinha feito exames médicos e tudo acertado com o presidente portista para ser reforço para 2023/2024, mas a oficialização foi sendo adiada depois de Sérgio Conceição exigir garantias de que não haverá mais perdas significativas no plantel azul e branco, após ter perdido o médio Otávio.



O treinador do FC Porto não terá reagido bem à venda do experiente jogador e deixou um sério avisa à SAD de que não iria admitir mais vendas de jogadores importantes, sob pena de os objetivos traçados para esta época serem todos reformulados.



O médio internacional estava sem clube depois de terminar contrato com o Wolverhampton em junho.



Agora, um novo desvio levou João Moutinho à Pedreira, tendo já estado, ao que foi possível apurar, no estádio dos bracarenses.