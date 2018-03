João Novais tem tempo para chegar ao topo

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Mar, 2018, 08:44 / atualizado em 28 Mar, 2018, 08:44 | Futebol Nacional

"Estou focado em ajudar o Rio Ave até ao final do campeonato. Temos sete jogos muito importantes pela frente. No fim, o que tiver de ser, será", disse o jogador.



Em resposta à pergunta sobre se é uma meta sua jogar em clubes considerados maiores no futebol português, João Novais deixou a hipótese em aberto: "Quero ser cada vez melhor jogador e chegar a patamares cada vez mais elevados. Se surgir a oportunidade terei de estar pronto", frisou.





Quanto à posição atual do Rio Ave, que é quinto, atrás de FC Porto, Benfica, Sporting e Sp. Braga, embora a 21 pontos dos bracarenses, quartos, o jogador vila-condense disse que "todas as equipas querem acabar na posição mais acima possível"."Claro que ficar em quinto é melhor do que ficar em sexto. Vamos lutar por isso a cada jogo", referiu João Novais, à margem da 15ª gala do jornal O Gaiense, em Vila Nova de Gaia, Porto.