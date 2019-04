João Paulo Rebelo considera inaceitável o condicionamento dos árbitros

O secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, em declarações ao jornalista David Carvalho, lançou um apelo sério a todos os agentes do futebol para que se unam no sentido de fazer do futebol uma festa e não uma guerra.





Este membro do Governo mostrou-se preocupado com todos os sinais de violência que tem surgido no futebol português, como por exemplo, as ameaças de que foi alvo o árbitro de futebol, Bruno Paixão, no desempenho das suas funções de vídeo-árbitro.





João Paulo Rebelo disse ainda que é inaceitável Portugal ter árbitros constantemente ameaçados e que pelo andar da carruagem qualquer dia não existem árbitros para apitar jogos.



Aquele membro do Governo voltou a pedir para que não se mate a galinha dos ovos de ouro e que este final de campeonato seja de máxima responsabilidade porque a força da lei não chega.





João Paulo Rebelo convidado a pronunciar-se sobre as expetativas do desempenho de FC Porto e Benfica nas competições da UEFA, estas quarta e quinta-feira na Liga dos Campeões e Liga Europa, frente ao Liverpool e Eintracht, este membro do Governo manifestou o desejo óbvio de que azuis e brancos e encarnados possam ganhar e seguir em frente nas respetivas competições.