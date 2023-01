João Pedro Sousa confiante para visita do Famalicão ao Leixões mas pede cautela

Os minhotos, 13.ºs classificados da I Liga, vão defrontar o 10.º colocado do segundo escalão, mas, João Pedro Sousa, mesmo após três vitórias consecutivas, revelou cautela perante uma formação “com qualidade”.



“Jamais vamos pensar que temos pela frente um adversário de escalão inferior. O Leixões, além de entrar motivado, já mostrou que tem qualidade. É um adversário que nos vai colocar problemas e, se não estivermos na máxima força, vamos sentir esses mesmos problemas”, afirmou o treinador do Famalicão.



João Pedro Sousa assumiu-se “convencido e confiante” numa “boa resposta” da formação famalicense.



“Temos uma ambição grande, nunca escondemos a importância desta competição. Vamos a Matosinhos assumindo as responsabilidades de quem quer ganhar”, garantiu o técnico, na conferência de imprensa de antevisão da partida.



Relativamente à sobrecarga de jogos, João Pedro Sousa desvalorizou e desejou que essa situação se repetisse mais vezes.



“Nunca escondi que é motivador jogar a meio da semana, é sinal que estamos em várias competições. Na última vez que tivemos uma densidade competitiva deste género terminámos essa semana num jogo contra o Sporting e a resposta física foi muito boa. Não é pelo cansaço ou pelo número de jogos numa semana que vamos deixar de fazer bons jogos ou bons resultados. Até queríamos que acontecesse mais vezes. O objetivo é mesmo que uma semana como esta aconteça mais vezes”, reforçou.



O técnico famalicense abordou ainda a chegada do reforço Alex Dobre para o ataque e enalteceu as qualidades do jogador espanhol.



“É um jogador que conhecemos bem. Pode jogar pelos corredores laterais, tanto no esquerdo como no direito, e pelo corredor central. Pode jogar entre linhas ou no ataque à profundidade porque é rápido e forte fisicamente. Tem facilidade de remate com os dois pés e, na teoria, estamos a falar de um excelente jogador. Esperamos que o período de adaptação, mas com certeza que vai ser muito útil”, garantiu.



Por outro lado, falou ainda da saída de Alex Millán que regressou ao Villarreal, após empréstimo do emblema espanhol.



“É difícil encontrar explicação porque a responsabilidade de o rendimento do Álex não ter sido o melhor também é minha. Ele podia ter-nos ajudado mais, mas não conseguiu. Fizemos uma aposta nele quando chegámos, mas as coisas não correram bem. Não tem a ver só com a questão individual, mas também com a coletiva. Infelizmente para ele, quando a equipa começou a render, já estava outro jogador, no caso o Cádiz, a jogar. No entanto, desejo-lhe as maiores felicidades porque é um bom profissional e um excelente miúdo", frisou.



O Famalicão, da I Liga portuguesa de futebol, visita o Leixões, da II Liga, na terça-feira, a partir das 18:45, num encontro que vai ser arbitrado por Ricardo Baixinho, da associação de Lisboa.