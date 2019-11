João Pedro Sousa desvaloriza mau momento do Braga e fala em "jogo muito complicado"

O técnico famalicense admitiu que a equipa está preparada para a complexidade desta partida apesar da "semana atípica".



"Foi uma semana atípica, com muita competição, mas isso não nos assusta. Estamos preparados. Uma equipa profissional tem de estar preparada para realizar três jogos numa semana. Tivemos tempo para descansar, recuperar, treinar e preparar o jogo da melhor forma", admitiu o treinador, em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Braga.



Quando questionado sobre o mau momento que o Sporting de Braga atravessa, João Pedro Sousa desvalorizou e disse não acreditar que isso seja real.



"Não acho que o Braga esteja num mau momento de forma. Vem de um mau resultado. A classificação não é aquela a que está habituado. Mas está muito em forma, é uma equipa muito direcionada para os ataques. Vai ser um jogo muito complicado. O clube está a crescer a todos os níveis e quer que a equipa principal acompanhe o crescimento do clube e de forma imediata. Vamos ter dificuldades naquele estádio, mas estamos preparados", disse o treinador.



João Pedro Sousa disse esperar que uma equipa bracarense com muita vontade de regressar às vitórias depois da derrota com o Boavista na última jornada.



"O Braga é um clube que nos habituou a estar nos primeiros lugares com ambições e muitas exigências. Vêm de uma derrota. Esperamos um Braga seguramente a tentar ganhar o jogo a todo o custo, com muita pressão ofensiva. Mas nós traçámos a nossa estratégia de forma a criarmos problemas no Braga, porque é esse o nosso objetivo, ir a Braga e ganhar o jogo", reforçou.



João Pedro Sousa recusa-se a dizer que este é um em que as duas equipas vão jogar de igual para igual, salientando que os objetivos do Famalicão não mudaram face aos resultados deste início de campeonato.



"Neste momento está longe de ser um confronto direto. As nossas ambições não passam de atingir a manutenção. As exibições que temos feito permitem estarmos nos lugares cimeiros. Não queremos sair de lá, vão ter que nos arrancar de lá. Mas, ainda assim, os nossos objetivos são diferentes dos do Sporting de Braga", disse ainda.



O treinador da equipa famalicense revelou-se ainda muito satisfeito com a chamada de Nehuén Pérez à seleção argentina e garantiu que, até ao final da época, vai "tentar que não seja um jogador, mas vários a ir às respetivas seleções".



O Famalicão, em terceiro lugar da Liga de futebol, com os mesmos pontos que o FC Porto, joga em casa do Sporting de Braga, em 10.º lugar, numa partida relativa à 10.ª jornada da prova.