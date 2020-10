João Pedro Sousa diz que se Famalicão "estiver tão débil como no último jogo vai perder"

O treinador do Famalicão admitiu esta sexta-feira que se a equipa estiver "tão débil e fraca como em momentos do último jogo, vai certamente perder" no encontro com o Boavista, da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol.