João Pedro Sousa espera Famalicão "no seu melhor" para vencer Gil Vicente

João Pedro Sousa salientou as “muitas qualidades” do adversário” e as dificuldades que está à espera de encontrar pela frente, no entanto, destacou que a sua equipa está preparada e determinada em conquistar os três pontos.



“Sobre o nosso adversário… Equipa, ideia de jogo, jogadores de muita qualidade. O Gil Vicente não vai ficar na posição em que está. Vai subir claramente na tabela classificativa. Espera-nos um jogo exigente, mas o nosso objetivo passa por vencer. É uma equipa que nos vai pressionar, como tenta fazer sempre com os seus adversários. Espero a vitória e seguramente que vamos ter um bom jogo da Liga”, garantiu o treinador em conferência de imprensa de antevisão.



O técnico famalicense admitiu ainda que já esqueceu a goleada frente à BSAD a contar para a Taça de Portugal, garantindo, no entanto, que todas as conclusões foram tiradas.



“Preparamo-nos para analisar o que de bom e de mau fizemos nos jogos anteriores e corrigir isso. Estamos contentes pelo que aconteceu no jogo anterior mas ficou ali, ponto final. Sabemos até que dentro desse jogo houve coisas que temos que melhorar. E se não melhorarmos, com este adversário vamos ter ainda mais dificuldades para ganhar o jogo. Temos que ter consciência que se não estivermos no nosso melhor termos dificuldades para ganhar o jogo”, frisou ainda.



Relativamente aos reforços que chegaram no mercado de inverno, João Pedro Sousa explicou que a adaptação está feita da melhor forma e que é notório o aumento de qualidade do grupo.



“As coisas estão a correr bem. É natural precisarem de um período de adaptação ao trabalho, à ideia, aos colegas. Mas penso que está a ser ultrapassado de uma forma muito positiva e percebemos todos que o grupo ficou mais forte ao nível competitivo. Vieram acrescentar vontade de ganhar, são jogadores ambiciosos”, disse.



João Pedro Sousa falou ainda sobre Gustavo Sá, o jogador, de 18 anos, do Famalicão, que se tem destacado pelas suas exibições.



“O Gustavo sabe que espero bem mais dele, sou exigente com ele. No entanto, ele é um menino que revela capacidades técnicas, táticas e emocionais diferenciadas, é incomum ver-se alguém com a idade dele com estes atributos a este nível. Para o Gustavo Sá, jogar em Famalicão ou no estádio do Real Madrid é indiferente. Isso tem a ver com a personalidade dele, às vezes pode ser muito bom, outras vezes pode não ser, mas admiro a postura competitiva dele”, salientou.



Já o jovem jogador perspetivou o jogo com o Gil Vicente e admitiu que a equipa está preparada para vencer.



“Perspetivo um jogo complicado mas sinto a equipa confiante. Estamos preparados para conquistar os três pontos”, referiu.



Sobre o facto de ser uma aposta do clube, Gustavo Sá espera um dia poder retribuir essa mesma confiança.



“Sei que sou uma aposta do clube. Tenho que tentar retribuir isso mesmo. Com o tempo que tive na formação e com o que estou a aprender agora na equipa principal, sinto que estou cada vez mais preparado para retribuir essa confiança”, frisou.



O Famalicão, 13.º classificado, com 21 pontos, recebe este domingo, às 15:30, o Gil Vicente, no 15.º lugar, com 19, numa partida da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Manuel Oliveira, da associação do Porto.