João Pedro Sousa garante que não abdica de ideia de jogo para vencer

João Pedro Sousa lembrou que foi com esta forma de pensar e jogar que o Famalicão conseguiu fazer um bom arranque esta época e alcançar bons resultados em épocas anteriores.



“Recuso-me a abdicar de uma ideia de jogo, seja ela de que forma for, a pensar no resultado. Eu fiz duas promessas aos adeptos e ao clube. A primeira foi quando entrei, quando disse que o Famalicão comigo ia lutar de uma forma muito séria pela vitória em todos os jogos e que ia apresentar um futebol atrativo para as pessoas. Isso é inquestionável. No ano passado fiz a segunda. Quando cheguei, as pessoas estavam assustadas, olhavam para a classificação e não percebiam como estávamos naquela posição. No passado se tive sucesso, não vou abdicar”, referiu o técnico.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida com o Casa Pia, o treinador recordou dois aspetos que se comprometeu no início da época, mas que não estão a correr da mesma forma.



“Também falei dos objetivos que me pediram que foram a final da Taça e o quinto lugar. O quinto lugar está muito difícil, mas reconheci que fazer mais nesta primeira metade da época tendo em conta o contexto era complicado. Disse-o não sendo uma promessa, mas sim a obrigação, que ao aceitar o desafio tinha de reconhecer essa ambição. Numa falhei. Na Taça. O quinto lugar está difícil, mas já transmiti ao presidente, assumirei as responsabilidades, terminando o contrato e acabando a época, assumirei o fracasso”, garantiu.



Em relação ao Casa Pia, adversário da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, João Pedro Sousa admitiu estar à espera de uma partida difícil, com uma equipa que “vai criar muitos problemas”.



“Um adversário que depois da alteração de treinador, na minha opinião, evoluiu muito a qualidade do jogo. Com um sistema tático não muito comum nas equipas da nossa liga, as equipas que jogam no meio da tabela, uma forma de jogar relativamente diferente, que nos coloca desafios exigentes e é uma equipa que nos vai criar problemas. Está num bom momento”, salientou.



O treinador famalicense acredita que a equipa está “no melhor momento da época” e explica-o com a atual classificação e os pontos alcançados até ao momento.



“Vamos fechar a primeira volta e temos mais pontos do que na última temporada, sendo que o objetivo da última época era parecido. Temos mais pontos do que há duas épocas, do que há três. Só em 2019/20 é que tínhamos mais pontos do que nesta. Para agravar tudo isto, na análise da nossa performance, temos uma reformulação forte do plantel e do onze base”, referiu.



O treinador lembrou que “saíram jogadores que foram muito impactantes e, por muito que a administração tivesse feito um trabalho exausto e de grande qualidade no mercado, era impossível conseguir substituir jogadores como o Penetra, o Jaime, o Ivo, o Colombatto”.



O Famalicão, no nono lugar, com 19 pontos, desloca-se ao reduto do Casa Pia, oitavo classificado, com os mesmos pontos, numa partida da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Fábio Melo, da associação do Porto.