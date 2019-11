João Pedro Sousa não quer "relaxamento" do Famalicão frente ao Moreirense

O técnico da equipa famalicense deixou, no entanto, no ar a intenção de renovar os objetivos, apesar de continuar a dizer que a manutenção é o mais importante, em conferência de imprensa relativa ao jogo de sábado com o Moreirense, da 11.ª jornada da prova.



"Vamos garantir a permanência. Quando isso acontecer vamos colocar outra fasquia. Somos uma equipa ambiciosa, a seu tempo será apresentado um objetivo novo. O nosso foco está direcionado para o primeiro grande objetivo, que é a permanência, e depois cá estaremos para dar a cara por um novo objetivo", admitiu.



Sobre o jogo com o Moreirense, o treinador não está à espera de facilidades, mas espera conseguir os três pontos: "Vai ser um jogo difícil, vamos encontrar uma equipa muito competitiva, das boas do nosso campeonato, tem feito bons resultados, ainda não ganhou fora é certo, mas é bem organizada. Espero dos meus jogadores o que têm feito nos primeiros 10 jogos do campeonato, tentar controlar o jogo, ir atrás do nosso objetivo e somar três pontos", assinalou.



Os perigos da equipa adversária são conhecidos, tendo o técnico explicado que tem "nos corredores jogadores muito criativos e com muita velocidade", referindo ainda que o Moreirense é uma equipa “muito competente nas bolas paradas, com jogadores altos".



João Pedro Sousa recusou a assumir o favoritismo, mas admitiu que quer dar continuidade ao trabalho que tem sido desenvolvido pela equipa: "Não é uma questão de favoritismo. Antes do jogo de pouco ou nada vale, isso não mexe connosco, o que queremos é dar continuidade ao nosso trabalho. Em Braga, o Sporting de Braga era favorito e fizemos um bom resultado", salientou.



O Famalicão, terceiro classificado da I Liga de futebol, recebe no sábado o Moreirense, em 13.º lugar, às 20:30 horas, em jogo relativo à 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.