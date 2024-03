João Pedro Sousa pede Famalicão “completamente diferente” face ao jogo anterior

Para regressar aos triunfos, após três jornadas sem vencer, a equipa famalicense tem de “ser tudo aquilo que não foi” na derrota por 1-0 frente ao Vitória de Guimarães, num jogo que o seu ‘timoneiro’ apelida de “muito mau”, exigindo dos seus atletas uma resposta plena de “intenção de ganhar o jogo”.



“Conversámos com os jogadores e fomos duros com eles. O objetivo passa por sermos completamente diferentes, ao nível da preparação mental, da preparação física, da preparação tática. Tudo isso falhou no último jogo e não pode voltar a acontecer. Essa não é a nossa imagem. Vamos tentar corrigir na competição e tentar ganhar”, disse, na antevisão ao duelo de sábado, às 15:30, em Famalicão.



Com 27 pontos após 25 jornadas, a formação minhota é 10.ª classificada, com mais dois do que o Estrela da Amadora, um conjunto que venceu o Casa Pia na ronda anterior (3-1) e que, tal como o Vitória, se distingue por estar “construído para obter rendimento”, em função da “capacidade dos jogadores e do momento da competição”, circunstâncias que, por norma, criam dificuldades aos famalicenses.



O técnico de 52 anos avisou que a equipa treinada por Sérgio Vieira, “muito bem organizada e serena”, sabe “controlar o jogo com a bola ou sem a bola” e olhar constantemente para a baliza adversária, explorando “situações interessantes com jogadores explosivos e verticais”.



Ao leme da equipa com o segundo pior ataque da I Liga, com os mesmos 24 golos do Desportivo de Chaves e do Portimonense e mais um do que o Casa Pia, João Pedro Sousa lembra que o Famalicão apresenta o terceiro maior número de cruzamentos para a área e que Jhonder Cádiz, o ponta de lança habitualmente titular, precisa de “melhorar em determinados aspetos” para a equipa “finalizar melhor”.



“Para ganhar jogos, temos de finalizar. Quando se quer ser uma equipa de ataque, concretizar e isso não acontece, aparecem dúvidas e falta de confiança. Isso resolve-se com trabalho e com um diagnóstico das coisas a resolver rapidamente”, disse.



O treinador admitiu, por outro lado, que o Famalicão é a segunda equipa contra a qual os adversários precisam de rematar menos para fazer golos, circunstância que exige melhorias.



João Pedro Sousa referiu ainda que a tática com três defesas centrais, adotada desde o encontro com o Boavista, da 24.ª jornada (1-1), configura uma alteração do sistema, mas não do modelo de jogo expresso em campo, para se resolverem debilidades.



Confrontado com a convocatória de hoje do médio Gustavo Sá para a seleção portuguesa de sub-21, o treinador realçou que é “mais um passo no crescimento” do jogador de 19 anos, formado em Famalicão.



O Famalicão, 10.º classificado da I Liga, com 27 pontos, recebe o Estrela da Amadora, 13.º, com 25, em desafio marcado para as 15:30 de sábado, no Estádio Municipal de Famalicão, com arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.