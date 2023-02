João Pedro Sousa quer Famalicão a jogar para ganhar no reduto do Braga

O Famalicão vem de uma vitória diante do Estoril Praia (1-0), a terceira nas últimas cinco rondas (mais um empate e uma derrota), enquanto os bracarenses foram goleados na quarta-feira pelo Sporting, em Alvalade, por 5-0.



João Pedro Sousa, contudo, não está à espera de um Sporting de Braga fragilizado e lembrou a resposta dos ‘arsenalistas’ à outra goleada, também com o Sporting e igualmente por 5-0, um mês e meio antes, para a Taça da Liga.



“No jogo seguinte, teve uma resposta brutal e venceu o primeiro classificado [Benfica, por 3-0], com uma exibição muito forte, é isso que estamos à espera. Vamos jogar com um candidato ao título, recheado de bons jogadores e com um plantel fortíssimo”, disse na conferência de imprensa de antevisão da partida.



O técnico deixou ainda elogios ao seu homólogo bracarense.



“Conheço-o muito bem, o Artur Jorge é um treinador que lida muito bem com estas situações negativas, precisa de 24 ou 48 horas para inverter isso para uma resposta de grande ambição”, acrescentou.



João Pedro Sousa quer impedir que o Sporting de Braga imponha a sua forma de jogar e que não consiga condicionar a forma de atacar e defender da sua equipa.



“Queremos passar uma mensagem muito forte: entramos em todos os jogos para tentar ganhá-los, e queremos fazê-lo de uma forma mais vincada do que temos feito. Isso passa por impor a nossa forma de jogar, o que é difícil contra este tipo de equipas. Estamos confiantes, percebemos os nossos pontos fortes, que são bastantes”, disse.



O treinador destacou as melhorias na consistência defensiva da sua equipa e, apenas com uma derrota nos últimos oito jogos, nas diversas competições, considera que este “é o melhor momento da época” do Famalicão, mas não apenas pelos resultados.



“Não gosto de fazer análises ‘resultadistas’. [É o nosso melhor momento] Essencialmente pela forma como estamos a competir, porque estamos a levar para o jogo a forma como estamos a treinar e percebemos porque estamos a ganhar, isso é importante para nós”, disse.



O treinador não quer um Famalicão “à espera do que o jogo vai dar”, porque dessa foram estará “mais longe de discutir o resultado”.



“Queremos perceber o que podemos dar ao jogo, sermos fortes com a bola, agressivos sem ela, muito fortes nas bolas paradas e muito concentrados”, frisou.



O treinador desvalorizou a saída de Vitinha, considerando que o Sporting de Braga “está longe de ser só o Vitinha ou o Ricardo Horta”, porque “o coletivo está lá” e os outros reforços trouxeram mais “qualidade e soluções”.



Questionado sobre se espera um regresso ao habitual esquema tático do Braga, depois da alteração em Alvalade, o treinador disse que para o Famalicão isso é “completamente indiferente” porque as ideias do técnico bracarense continuam.



O defesa Enea Mihaj falou antes do técnico e disse acreditar que o Famalicão pode “trazer os três pontos” de Braga, apesar de esperar um jogo difícil, diante de uma “boa equipa que é terceira na tabela classificativa”.



“Vimos de uma vitória importante e estamos confiantes. Encaramos este jogo como todos: queremos ganhar e acredito que temos a possibilidade de trazer os três pontos”, disse.



O internacional albanês frisou que os jogadores sabem o que fazer durante o jogo e garantiu que a equipa famalicense está “preparada tática e mentalmente”.



O defesa central vincou a ambição do Famalicão em fazer uma segunda volta melhor que a primeira.



“Sim, já estamos nesse caminho, vamos jogo a jogo. Na primeira volta, foi um pouco difícil para nós, alguns jogadores vieram mais tarde, como eu, por exemplo, alguma dificuldade de comunicação entre nós. Na segunda volta, queremos fazer algo diferente”, disse.



O jogador que chegou esta temporada do PAOK, da Grécia, disse estar “muito contente por estar em Famalicão e em Portugal”.



“Todos me ajudaram a adaptar-me o mais rapidamente possível e estou a fazer uma boa época. Mas, o importante é o futuro e quero continuar a perseguir os objetivos da equipa e os meus pessoais”, garantiu.



Francisco Moura, emprestado pelos ‘arsenalistas’, não pode ser opção para o técnico, tal como os lesionados Théo Fonseca e Puma Rodríguez.



Famalicão, 11.º classificado, com 21 pontos, e Sporting de Braga, terceiro, com 40, defrontam-se a partir das 15:30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que será arbitrado por Ricardo Baixinho, da associação de Lisboa.