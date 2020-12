João Pedro Sousa renova com o Famalicão até 2022

O dirigente fez questão de estar presente no início da conferência de imprensa de antevisão da partida com o Sporting para anunciar o prolongamento de contrato do treinador.

"Estou aqui para anunciar a renovação do contrato com o nosso treinador João Pedro Sousa. Este era o último ano de contrato e as partes entenderam estender o vínculo até 2022. A renovação do treinador implica prolongar a confiança, a estabilidade e o acreditar. Queremos continuar a crescer, num caminho de estabilidade, num caminho de potenciar os jogadores e no acreditar numa forma de jogar que é uma bandeira muito clara para nós. A conferência adiada para hoje deve-se ao acontecimento importante para nós, da renovação do nosso treinador", explicou.

Já o treinador da equipa que ocupa neste momento o 10.º lugar no campeonato revelou-se "orgulhoso" e salientou a importância da restante equipa técnica para que todos os sucessos do Famalicão pudessem acontecer.

"É um orgulho esta renovação. Gostava de começar por falar da minha equipa técnica, a quem eu agradeço a confiança e principalmente a competência. Sem eles seria muito difícil ou impossível fazermos o trabalho que fizemos. Quero manifestar o meu espanto pela coragem de um homem [Miguel Ribeiro] que há uns meses viu que eu era a pessoa indicada para um projeto ambicioso e que reparou num treinador adjunto que estava lá longe, que não entra em entrevistas nem em colóquios. Só uma pessoa em Portugal era capaz de apostar num treinador deste perfil e esta pessoa está aqui ao meu lado e mais uma vez agradeço a confiança", frisou ainda.