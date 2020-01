João Pedro Sousa salienta que bater Boavista aproxima Famalicão da permanência

O técnico admitiu que quer garantir a manutenção o mais depressa possível e, para isso, precisa de conquistar os três pontos frente aos ‘axadrezados’.



"Esse é o principal objetivo. Queremos vencer para ficarmos muito perto da permanência”, disse, acrescentando: “O Boavista é uma equipa muito forte fisicamente, tem jogadores muito rápidos e o Bessa é um estádio tradicionalmente difícil. Sentimos que estamos preparados, crescemos em algumas situações e achamos que a vitória nos vai calhar no próximo jogo".



Em relação a outros objetivos mais ambiciosos, João Pedro Sousa é cauteloso.



"O futebol vive de momentos muito especiais. Estivemos cinco jogos sem ganhar, com três derrotas seguidas, e não faz sentido falar de outra coisa que não o nosso primeiro grande objetivo, que é a permanência. Não é falta de ambição. Quando conseguirmos a permanência, vamos lançar outros objetivos", explicou ainda.



Sobre o adversário, o treinador famalicense apontou diferenças após a saída de Lito Vidigal e com a entrada de Daniel Ramos.



"Há diferenças, mas a base comparativa é muito curta. Tivemos um jogo para identificar algumas alterações e elas existem. Contudo, estamos preocupados é com a nossa tarefa”, frisou o técnico, que não se mostrou preocupado com o facto de o Boavista só por uma vez ter sofrido mais do que um golo num jogo.



“Os números são esses, mas a equipa do Boavista é mais do que isso. É uma equipa muito difícil de defrontar, competitiva e agressiva, com um processo defensivo muito rico. No momento em que ganham a bola, têm jogadores muito bem posicionados para saírem em transições, mas o Boavista não é só isto, em casa tenta assumir e controlar o jogo, mas o nosso objetivo é tentar controlar para depois dominar o jogo e de alguma forma retirar a bola nas zonas onde se sente mais confortável", acrescentou.



O Famalicão, no terceiro lugar, com 27 pontos, defronta, no sábado, às 18:00, o Boavista, no oitavo lugar, com 19, em jogo da jornada 16 da I Liga portuguesa de futebol.