João Pinheiro arbitra o jogo Santa Clara-FC Porto

O encontro dos campeões nacionais, nos Açores, será arbitrado por João Pinheiro, que terá como assistentes Tiago Costa e Nuno Eiras, como quarto árbitro Fernando Ferreira e Bruno Esteves no VAR.





Por sua vez, o Sporting, atual líder do campeonato, no encontro com o Moreirense, também no sábado, a partir das 20h30, terá como árbitro Vítor Ferreira, assistido por Paulo Miranda e Valdemar Maia, Bruno Rebocho enquanto quarto árbitro e Rui Oliveira no VAR.







Nos outros jogos da jornada, cujas arbitragens já são conhecidas, destaque ainda para António Nobre no SC Braga-SC Farense e para Artur Soares Dias, que irá arbitrar o CD Tondela-Vitória SC.