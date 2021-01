João Pinheiro e Fábio Veríssimo arbitram "meias" da Taça da Liga

As meias-finais da Taça da Liga arrancam esta terça-feira e já são conhecidos os árbitros nomeados para os dois jogos das meias-finais, que vão opor Sporting ao FC Porto e SC Braga ao Benfica.







O clássico entre "leões" e "dragões", agendado para esta terça-feira, será o primeiro jogo desta final-four e será ajuizado por João Pinheiro. O juiz de campo será assistido por Tiago Costa, Nuno Eiras e Manuel Costa (4º árbitro) e terá como videoárbitro Vítor Ferreira. João Bessa Silva será o VAR assistente.







O jogo entre "leões" e "dragões" será o quarto na carreira de João Pinheiro.



O árbitro de Braga esteve na última época na vitória do FC Porto na I Liga no Estádio do Dragão, por 2-0, e antes disso na final da Taça da Liga em 2019, que o Sporting venceu nas grandes penalidades (1-1, 3-1), e na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, em 2017/18, com triunfo dos portistas (1-0).



Esta temporada, João Pinheiro já esteve em dois jogos do FC Porto, nas vitórias no campeonato em casa com o Sporting de Braga (3-1) e fora com o Santa Clara (1-0), e na receção do Sporting ao Paços de Ferreira (3-0), na Taça de Portugal.



A FPF informou também que na outra meia-final, entre Sporting de Braga e Benfica, agendada para quarta-feira (19h45) no mesmo local, estará o árbitro Fábio Veríssimo.



O árbitro leiriense será coadjuvando pelos árbitros assistentes Bruno Rodrigues e Sérgio Jesus, na função de quarto árbitro estará Hélder Malheiro e no VAR Rui Costa.



Fábio Veríssimo esteve nos quartos de final da Taça da Liga em que o Benfica afastou o Vitória de Guimarães (1-1, 4-1 nas grandes penalidades), e na derrota do Sporting de Braga em casa do Sporting (2-0) e triunfo no terreno do Vitória de Guimarães (1-0), em jogos do campeonato.



A Taça da Liga terá as meias-finais na terça e quarta-feira, e a final no sábado.