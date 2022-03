Joãozinho renova por mais uma época com o Estoril Praia

O acordo com o defesa e capitão de equipa, que terminava contrato no fim da temporada, foi confirmado pelo sétimo classificado da I Liga nas redes sociais.



Depois de ter sido fundamental na conquista do título da II Liga em 2020/21, que resultou no regresso do clube da Linha de Cascais à I Liga, Joãozinho já alinhou em 28 jogos na sua segunda temporada como capitão da equipa.



Após um início de carreira no Olivais Sul e no Olivais e Moscavide, nos quais completou a sua formação, e Mafra, na altura na II Divisão (terceiro escalão), Joãozinho cumpriu um longo histórico na I Liga, além da atual presença no Estoril Praia.



O esquerdino estreou-se na divisão principal ao serviço do Beira-Mar e representou ainda Sporting, Sporting de Braga, União da Madeira e Tondela - neste último emblema, o lateral foi totalista na época 2018/19.



Os moldavos do Sheriff, os romenos do Astra Giurgiu, os belgas do Kortrijk e os cipriotas do APOEL foram os outros clubes da carreira de Joãozinho, que conta no seu historial com uma Taça da Moldova e uma Supertaça de Chipre.