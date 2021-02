Joaquim Evangelista recandidata-se a líder do sindicato dos futebolistas

O advogado, de 54 anos, natural de Bragança, vai concorrer a um quinto mandato na liderança da estrutura sindical, na qual sucedeu a António Carraça, quando o antigo jogador rumou ao Benfica, em maio de 2004.



“Pelo jogador. Pelo futebol” é o lema da candidatura de Joaquim Evangelista para o quadriénio até 2025, mantendo a estrutura diretiva, com Ranque Franque, Rebelo, Tó-Zé, Anselmo, João Oliveira Pinto, João Paulo, Tiago Pereira, Carla Couto e Micaela.



No manifesto eleitoral, Evangelista aponta 2021 como ano da afirmação do SJPF, que cumpre 50 anos, destacando no último mandato a conclusão do Campus do Jogador, em Odivelas, e a criação de um fundo de pensões, mas também o apoio nas carreias duais, na formação e na educação, além do apoio jurídico, humanitário e social aos jogadores.



Antes do anúncio do atual presidente, os futebolistas Ibraim Cassamá, do Real Massamá, e Ana Filipa Lopes, do Condeixa, avançaram com a candidatura “De jogadores para jogadores”, tendo em vista o próximo ato eleitoral, previsto para março.