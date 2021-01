Jogador do Alverca internado após cair inanimado em campo

O jogador brasileiro caiu inanimado, ao minuto 27 do jogo, quando se deslocava no campo do Complexo Desportivo do Futebol Clube de Alverca, sem que estivesse a disputar qualquer lance.



Alertado para o sucedido por vários jogadores, o árbitro Gonçalo Carreira, de Leiria, interrompeu a partida e as equipas médicas entraram de imediato em campo.



Alex Apolinário foi transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira pelos bombeiros de Alverca, que realizaram manobras de reanimação ainda no relvado.



Com a gravidade da situação, o árbitro e os jogadores entenderam não existir condições para o jogo prosseguir, unindo-se no círculo central abraçados.