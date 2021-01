Jogador do Santa Clara Gustavo Viera já teve alta

Gustavo Viera realizou ainda uma bateria de exames que não detetou nada de irregular.No domingo, o jogador uruguaio foi levado para o hospital depois de ter desmaiado no treino dos não utilizados, realizado após o encontro entre os açorianos e o Famalicão, da 14.ª jornada da I Liga de futebol.Responsáveis do Santa Clara avançaram queQuando Viera foi transportado de maca para o hospital, já estava “consciente”.Após o encontro frente ao Famalicão, os jogadores não utilizados do Santa Clara realizaram o treino habitual após as partidas.





Momentos de agitação