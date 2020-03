Jogadoras de Benfica e Braga pedem união para ultrapassar pandemia

“A esta hora devíamos estar a disputar a final da Taça da Liga contra o Sporting de Braga”, abriu Raquel Infante, com Dolores Silva a acrescentar que discutir um título com o Benfica, num jogo que seria jogado na Covilhã, faria deste “um dia muito especial”.



No entanto, a pandemia de Covid-19 parou o desporto, pelo que, com constatou a benfiquista, “infelizmente não é possível”.



“O momento que atravessamos obriga-nos a ficar em casa e a lutar todos juntos contra um adversário invisível”, acrescentou Dolores Silva.



A final da primeira edição da Taça da Liga feminina foi adiada, mas Raquel Infante tem “a certeza de que vai haver mais jogos grandes no futuro”.



“Neste momento, o mais importante é estarmos todos unidos. Não é momento de rivalidades, não é momento de gritos de guerra”, frisou, garantindo: “Tenho a certeza de que juntos vamos vencer”.



Dolores Silva deixou ainda um apelo, para que todos “fiquem em casa e sigam todas as indicações dadas pela Direção Geral de Saúde”.



“Dessa forma, ajudamos todos aqueles que diariamente lutam para que consigamos voltar às nossas rotinas”, finalizou.



A final da Taça da Liga deveria realizar-se hoje na Covilhã, mas foi adiada, para data a determinar, devido à pandemia de Covid-19, que parou o desporto.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 271 mil pessoas em todo o mundo, das quais pelo menos 12.000 morreram.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



Em Portugal, há 12 mortes e 1.280 infeções confirmadas.



O número de mortos duplicou hoje em relação a sexta-feira e registaram-se mais 260 casos no mesmo período.