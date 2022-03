Jogadores do Tondela "motivados" para levar adeptos ao Jamor

"(Pedimos) Sobretudo que nos apoie, que esteja do nosso lado, que nos deem força, primeiro para ultrapassar este momento difícil e depois para que os possamos levar ao Jamor, já que chegámos aqui tão perto e eles agora querem muito isso, a ver se fazemos um último esforço todos e conseguimos os objetivos, os dois, neste caso a final da Taça e a manutenção", admitiu o capitão da equipa.



João Pedro foi um dos jogadores que na tarde de hoje se deslocou ao Parque Urbano de Tondela para divulgar o jogo da primeira volta das meias-finais, frente ao Mafra, da Taça de Portugal de futebol, juntamente com Salvador Agra, Tiago Dantas, Pedro Trigueira, Manu Hernando, Neto Borges, Eduardo Quaresma, Ricardo Alves e Bebeto.



"É uma oportunidade única para chegar a uma final", reconheceu o capitão da equipa, que admitiu que já se imagina no Jamor, mas, na realidade, João Pedro admitiu que se "preocupa mais em deixar o Tondela na I Liga" de futebol.



Aos companheiros do plantel, o capitão disse que deixa "uma mensagem de confiança" e de "acreditar", porque, apesar de o Tondela estar "a ultrapassar um momento difícil no campeonato", o sonho da Taça de Portugal mantém-se vivo.



"Temos de ser nós a dar a volta a isto e confiança no que temos feito e no trabalho que temos vindo a desenvolver e sabemos que mais tarde ou mais cedo as coisas vão ter de mudar. (E este) É um jogo que nos pode deixar a moral em alta", reconheceu.



Salvador Agra já não é estreante nas finais da Taça de Portugal, pois já marcou presença pelo Sporting de Braga, e sabe "da importância que é chegar a uma meia-final" e chegar à final com o Tondela "seria um marco histórico".



"Um marco histórico na minha carreira e para todos os adeptos e para toda a estrutura do Tondela e vamos fazer de tudo para lhes dar esta alegria", prometeu Salvador Agra que deixou a mesma promessa em relação ao campeonato, onde se situam na 16.ª posição.



Aos jornalistas falou também Tiago Dantas, que já assistiu "a muitas finais" da Taça de Portugal, no Jamor, mas "sempre nas bancadas, como benfiquista", e que já assistiu, "felizmente, a muitas vitórias".



"Agora gostava que se repetisse, desta vez no Tondela", disse o jogador, que está emprestado pelo Benfica.



"(O Mafra) É uma equipa muito competente que nos vai, certamente, criar dificuldades, mas nós temos de nos preocupar connosco, com a nossa maneira de jogar, com o nosso jogo e preparar o jogo da melhor maneira", admitiu Tiago Dantas.



Também o guarda-redes Pedro Trigueira, que tem sido titular no campeonato, mas para a Taça de Portugal tem ficado no banco, admitiu que os três 'guardiões' da baliza beirã se apoiam "mutuamente".



"Nós, jogadores mais velhos, temos transmitido tranquilidade com responsabilidade. Nem sempre tem sido fácil, porque as coisas não estando a correr bem há sempre aquela desconfiança, mas confiamos todos uns nos outros e no trabalho que temos feito", assumiu.



Pedro Trigueira defendeu ainda que "este jogo pode ser a chave de uma mudança" que se reflita no campeonato e é isso que o plantel comandado por Pako Ayestarán "espera" esta quinta-feira.



O Tondela, da I Liga, recebe o Mafra, da II, esta quinta-feira, pelas 20:15, no Estádio João Cardoso, para a primeira volta das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, arbitrado por Vítor Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.