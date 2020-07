Jogadores e treinadores do Aves querem jogar

”, lê-se no comunicado.O plantel do Desportivo das Aves realizou os testes à covid-19, que são obrigatórios 48 horas antes de qualquer desafio da I Liga, depois de a direção do clube disponibilizar o pavilhão para o efeito, mas não poderá subir ao relvado para a partida com o Benfica, da 33.ª e penúltima jornada, agendada para as 21h15 de terça-feira, se a administração da SAD, liderada pelo chinês Wei Zhao, não conseguir reunir as verbas necessárias para a reativação da apólice de seguro de acidentes de trabalho.





Imbróglio com os seguros







", explicou Estrela Costa, em declarações à Sport TV.A administradora da SAD avense defendeu que "ninguém no seu perfeito juízo metia ninguém a treinar sem seguro".", reforçou.Ainda assim, SJPF e ANTF destacam, no comunicado, que os jogadores e treinadores do lanterna-vermelha do campeonato “” e que, “”.”, acrescenta a nota.Os avenses ameaçaram há dois dias faltar ao jogo no estádio do Portimonense, da 34.ª e última jornada da I Liga, marcado para 26 de julho, de forma a "salvaguardar a transparência na luta pela permanência", uma vez que receiam "não reunir jogadores suficientes e que garantam uma equipa competitiva" contra os algarvios.O lanterna-vermelha deveria enfrentar o Portimonense, 16.º colocado e primeiro clube acima da zona de despromoção, com os mesmos 30 pontos de Vitória de Setúbal, 17.º e penúltimo, e Tondela, 15.º, envolvidos numa fuga à descida, que ainda engloba o Belenenses SAD (14.º, com 32 pontos) e o Paços de Ferreira (13.º, com 35).