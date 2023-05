Jogo Casa Pia-Estoril da penúltima jornada da I Liga vai ser jogado em Leiria

De acordo com a nota divulgada pelo organismo, "a alteração do local do duelo agendado para as 18:00 de 21 de maio é motivada pela utilização do Estádio Nacional por parte da Federação Portuguesa de Futebol".



Na II Liga, o palco do confronto entre a BSAD e a Oliveirense, da 33.ª ronda, marcado para as 15:30 de 20 de maio, foi transferido para o Estádio Municipal de Rio Maior, em vez do Estádio Nacional, pelas mesmas razões.