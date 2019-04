Jogo entre Braga e Benfica abre a segunda mão da Taça de Portugal feminina

Lusa Comentários 04 Abr, 2019, 15:56 | Futebol Nacional

De acordo com o programa divulgado no site oficial da FPF, a partida entre o Sporting de Braga e o Benfica, do segundo escalão, será disputada no dia 20 de abril, tendo início marcado para as 11:30.



O outro jogo da segunda mão das meias-finais, entre o Clube de Albergaria e o Valadares Gaia, disputa-se no mesmo dia, pelas 14:00.



Na primeira volta, o Sporting de Braga venceu em casa do Benfica por 2-1, enquanto o Valadares Gaia bateu o Clube de Albergaria por 1-0.