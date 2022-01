Jogo entre Varzim e Farense adiado e plantel dos poveiros em isolamento

"O delegado de saúde da Unidade de Saúde Publica da ACeS da Póvoa de Varzim-Vila do Conde, Manuel Monteiro, determinou que todo o plantel e staff do Varzim deverá manter-se em isolamento profilático/quarentena", anunciou organismo, cerca de 45 minutos antes do início jogo.

Na mesma nota informativa, a LPFP esclarece que o isolamento do plantel poveiro durará até 18 de janeiro, levando à "suspensão dos jogos no período de quarentena, considerando que apenas dispõe de nove jogadores e que a quarentena afeta também, o staff técnico".

Esta é a segunda vez, em pouco mais de duas semanas, que o plantel dos poveiros regista casos positivos do coronavírus, que levaram a isolamento do grupo e ao adiamento de jogos.

A nova data para a realização do Varzim--Farense ainda não foi divulgada pela LPFP, que terá também reagendar a partida frente dos poveiros com o Desportivo de Chaves, que estava marcada para domingo.