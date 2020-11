Jogo na Luz é dos mais difíceis do campeonato, mas Braga quer ganhar, afirma Carvalhal

"Desde o início do campeonato que assumimos que íamos tentar vencer todos os jogos, ser competitivos em todos eles, e é isso que temos feito", disse o técnico à televisão do clube, após o treino realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Carlos Carvalhal elogiou o Benfica, "um adversário de elevado nível, com um grande treinador, mas a expectativa é tentar vencer: temos muitíssimo respeito pelo Benfica, 100% de respeito, 0% de medo", afirmou.

"Também temos uma grande equipa e estamos apostados em discutir o jogo, num dos mais difíceis jogos do campeonato. Os jogos na Luz [Benfica], Dragão [FC Porto] ou Alvalade [Sporting] são, teoricamente, os mais difíceis do campeonato seja em que circunstância for", notou.

Os minhotos são terceiros no campeonato, a três pontos dos `encarnados`, mas chegam à Luz depois de uma derrota pesada em Inglaterra, diante do Leicester (4-0), a contar para a Liga Europa, na quinta-feira.

Carvalhal disse ter ficado contente com as estatísticas da partida e com os elogios do técnico adversário, Brendan Rodgers, ao Sporting de Braga.

A equipa minhota vai cumprir o sétimo jogo em três semanas e vai apresentar-se no Estádio da Luz com alguma baixas: por castigo David Carmo e Fransérgio (o médio brasileiro também está infetado com a covid-19) e por lesão Ricardo Horta.

"Vamos olhar para os nossos jogadores e ver os que estão mais aptos para corresponder. Sabemos que estamos num ciclo de jogos tremendo, tal como o Benfica. As pessoas não têm noção do que é gerir jogadores de alta competição a jogar de três em três dias de forma consecutiva", disse.

O treinador faz um balanço positivo e quer "sair deste ciclo da melhor forma possível", até porque, na sua opinião, o que os seus jogadores fizeram até agora "roça o brilhantismo".

Sporting de Braga, terceiro classificado, com 12 pontos, e Benfica, segundo, com 15, defrontam-se a partir das 20:00 de domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa, jogo que será arbitrado por Artur Soares Dias, da associação do Porto.