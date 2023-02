Jogo Portimonense-Marítimo para a I Liga reagendado para as 18:00 de sábado

O encontro estava inicialmente marcado para as 15:30 de sábado, mas a Liga acedeu ao pedido de que fosse reagendado, depois de as condições adversas na Madeira, com vento muito forte, terem levado ao atraso da viagem para o continente dos insulares.

"Em virtude das condições meteorológicas adversas que se fizeram sentir durante todo o dia de hoje no arquipélago da Madeira, atrasando a viagem do Marítimo para o continente, as Sociedades Desportivas do Portimonense - Futebol, SAD e do Marítimo da Madeira - Futebol, SAD acordaram na alteração de horário do jogo", pode ler-se no comunicado publicado pela LPFP no seu sítio oficial na internet.

Os `verde-rubros` conseguiram levantar voo pelas 19:00, com destino à capital do país, devendo depois fazer o percurso até Portimão de autocarro, para defrontarem no sábado o Portimonense.

A deslocação dos madeirenses rumo ao continente estava inicialmente prevista para as 11:00, mas o voo foi cancelado devido ao forte vento que se fez sentir na região.

O Marítimo, 17.º e penúltimo colocado da I Liga, com 13 pontos, visita, pelas 18:00 de sábado, o Portimonense, 12.º classificado, com 23, em jogo da 21.ª ronda, que será dirigido por Luís Godinho, da associação de Évora.