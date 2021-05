Jogos do "play-off" de manutenção na I Liga agendados para 26 e 30 de maio

A primeira mão deste duelo é na próxima quarta-feira, 26 de maio, às 21h45, no estádio do terceiro classificado da II Liga (que vai ser conhecido no sábado), e o embate decisivo está agendado para domingo, 30 de maio, às 19h00, no estádio dos Arcos, casa do Rio Ave.



Os vila condenses ficaram no 16.º e antepenúltimo lugar da Liga portuguesa, enquanto, no segundo escalão, que já consagrou o Estoril como campeão, a luta está ao rubro entre o segundo e o terceiro classificados, Vizela (63 pontos) e Arouca (62), respetivamente, com a Académica em quarto com 59 pontos.



A Académica já não pode aspirar ao segundo lugar da II Liga, que garante a subida direta de divisão, mas ainda pode chegar ao terceiro, que permite disputar o "play-off", pois tem vantagem no confronto direto com o Arouca.