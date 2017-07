Jonas: Benfica tem feito "trabalho fenomenal"

Mário Aleixo - RTP 21 Jul, 2017, 07:52 / atualizado em 21 Jul, 2017, 08:10 | Futebol Nacional

No terceiro teste da pré-época, os encarnados somaram o segundo triunfo, graças aos dois golos do reforço suíço (15 e 49 minutos), contra o tento de Sergio León (32), que deu a momentânea igualdade ao conjunto andaluz.



Com apenas um reforço no 'onze', Seferovic, o Benfica deixou o Bétis dominar nos minutos iniciais, com os espanhóis a apostarem na saída de bola desde o seu guardião, sem, contudo, chegarem com perigo junto da baliza de Júlio César.



No primeiro erro do Bétis na posse de bola, à passagem dos 15 minutos, Fejsa recuperou a meio-campo, colocou em Jonas, que desmarcou Seferovic nas 'costas' da defesa e o avançado suíço, fora da área, surpreendeu o guardião Adán com um 'chapéu' de belo efeito.



O golo deixou a equipa de Sevilha nervosa e os 'encarnados' até podiam ter aumentado a vantagem, mas o suíço rematou à figura (21 minutos) e Jonas falhou o remate em boa posição (25).



Pouco depois do reinício da partida, o Benfica chegou ao 2-1: Seferovic, Jonas e Rafa combinaram a meio-campo e o português isolou Seferovic, que na cara de Dani Giménez não desperdiçou.



Jonas confiante no futuro



No final da partida o avançado brasileiro Jonas desvalorizou a saída de titulares importantes, lembrando que o trabalho do clube no recrutamento de reforços tem sido "fenomenal".



"Nesse aspeto, o Benfica tem feito um bom trabalho, porque nos últimos anos têm saído jogadores fantásticos e o Benfica tem feito um trabalho fenomenal na contratação de jogadores e nos que têm subido da equipa B. Todos têm correspondido, o momento tem sido muito bom, não só para os que saíram, mas também para os que chegam, que encontram um ambiente ganhador", disse o jogador dos encarnados, confrontado com as saídas de Ederson, Nelson Semedo e Lindelof.



O brasileiro elogiou também o novo companheiro de ataque, o suíço Seferovic, autor do "bis" que derrotou os espanhóis.





"Todo o mundo sabe que é um grande jogador. É internacional e jogou em grandes clubes e grandes competições e vai ajudar-nos muito", afirmou Jonas.O avançado brasileiro, melhor marcador da edição 2015/16 da I Liga, mostrou-se também contente por poder realizar uma pré-época em pleno."Acho que é a primeira época que estou a fazer de início no Benfica. Na primeira cheguei depois, na segunda estivemos no México, com muitas viagens, e no ano passado estive na seleção e cheguei atrasado. Este ano, estou no início e isso é importante para mim, para adquirir ritmo e ficar em boa forma já para o jogo da Supertaça (5 de agosto), em Aveiro, frente ao Vitória de Guimarães", referiu.