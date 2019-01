Jonas está lesionado e falha jogo nos Açores

RTP Comentários 09 Jan, 2019, 19:44 | Futebol Nacional

Assim, neste jogo a contar para a 17.ª jornada do campeonato, o treinador Bruno Lage poderá repetir a fórmula Seferovic e João Félix na frente de ataque dos "encarnados".



Sabe-se também que o técnico que assumiu o comando da equipa no jogo com o Rio Ave é uma das possibilidades para liderar a equipa principal do Benfica até final da temporada, ainda que essa decisão apenas seja tomada na próxima semana, tal como reitera o clube da Luz.