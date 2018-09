Jonas nos convocados tal como Varela e Samaris

Lusa Comentários 22 Set, 2018, 21:02 / atualizado em 22 Set, 2018, 21:02 | Futebol Nacional

Jonas, que ainda não participou em qualquer jogo oficial em 2018/19, junta-se nos avançados a Seferovic e Castillo, enquanto Ferreyra continua de fora.

Em relação aos 20 eleitos para o embate de quarta-feira com o Bayern Munique, para a Liga dos Campeões, regressam o guarda-redes Bruno Varela, por troca com Svilar, e o médio Samaris, com o lateral esquerdo Yuri Ribeiro a ser preterido.

O encontro entre o Benfica, primeiro classificado, com 10 pontos, e o Desportivo das Aves, 17.º e penúltimo, com um, realiza-se no domingo, pelas 18:30, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Lista de 21 convocados:

- Guarda-redes: Bruno Varela e Vlachodimos.

- Defesas: Conti, Grimaldo, Rúben Dias, Jardel e André Almeida.

- Médios: Fejsa, Cervi, Alfa Semedo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Samaris, Rafa, Gabriel, João Félix e Gedson.

- Avançados: Jonas, Seferovic e Castillo.