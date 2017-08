Jonas ultrapassa Magnusson na lista de goleadores

Mário Aleixo - RTP 21 Ago, 2017, 12:25 / atualizado em 21 Ago, 2017, 12:25 | Futebol Nacional

No sábado passado apontou três golos ao Belenenses e chegou aos 90 mais três do que os apontados por Mats Magnusson.



No topo da lista está Óscar Cardozo tem 176 golos.



O internacional sueco confessou ao jornalista da Antena 1, José Carlos Lopes, que já esperava a ultrapassagem de Jonas.





Na tabela geral, incluindo portugueses, Jonas está próximo do "top 20". Igualou João Vieira Pinto e está a quatro golos de Simão Sabrosa e a nove de Rogério que é o 20º melhor marcador do Benfica.Mas não e só Jonas qwue está em destaque. Seferovic também tem estado em evidência, ao marcar quatro golos em quatro jogos oficiais com a camisola encarnada.A dupla suíço-brasileira do ataque das “águias” é a mais goleadora das últimas décadas no arranque de um campeonato.