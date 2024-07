Jonathan Panzo reforça defesa do Rio Ave

O jogador, de 23 anos, internacional jovem por Inglaterra, apesar de ter também nacionalidade da Costa do Marfim, chega ao emblema vila-condense cedido por uma temporada pelo clube que milita no principal escalão britânico.Depois de se estrear no emblema inglês, o defesa central foi emprestado a Coventry, Cardiff e Standard Liège (Bélgica), antes de agora rumar ao Rio Ave.