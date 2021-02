Jorge Costa é o novo treinador do Farense

”, lê-se na conta oficial do Farense na rede social Facebook.Na segunda-feira, Jorge Costa, de 49 anos, tinha anunciado o regresso ao futebol português, depois de se ter desvinculado do Gaz Metan, da liga romena, equipa que liderava desde o início desta temporada.Sérgio Vieira abandonou o Farense devido aos recentes resultados negativos, que deixaram os algarvios no último posto do campeonato.Na época em curso, em 15 jogos disputados, o Farense somou apenas três vitórias, todas no Estádio de São Luís, e três empates, segurando a lanterna-vermelha, com 12 pontos, a dois dos lugares de permanência.

O Farense recebe o Santa Clara, esta quinta-feira, às 15h00, em jogo da 17.ª jornada da I Liga.