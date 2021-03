Jorge Costa promete o "melhor Farense" ante o Rio Ave apesar das ausências

"Não sei o que irá acontecer em Vila do Conde, mas sei que vamos ver o melhor Farense. Isto até parece quase uma ofensa, mas o plantel é constituído por 28 jogadores e todos, sem exceção, têm a minha confiança", afirmou Jorge Costa, questionado sobre a capacidade de a equipa manter os registos positivos, apesar da ausência de vários titulares.



O Farense vai apresentar-se em Vila do Conde sem vários habituais titulares, entre os quais o seu melhor jogador, Ryan Gauld (castigado), que contabiliza sete golos e quatro assistências na competição.



"Cinjo-me aos factos. O facto é que ele [Gauld] não joga, o Fabrício Isidoro também não joga, o André Pinto não joga, o Alvarinho está lesionado, mas não quero individualizar. No domingo, em Vila do Conde, vai jogar o Farense e vamos apresentar 11 jogadores em campo que me dão totais garantias de regressar ao Algarve com um bom resultado", salientou o técnico.



Em relação à posição ‘9’, com a lesão de Pedro Henrique, Stojiljkovic passou a ser a única alternativa de raiz, mas Jorge Costa garantiu que, "em SOS", jogadores "mais móveis", como Djalma e Licá, podem desempenhar o papel.



O treinador do Farense manifestou-se agradado com a capacidade defensiva recente do conjunto, que não perde há quatro jornadas e leva dois jogos com a baliza a ‘zeros' - dois ‘nulos' consecutivos, com Benfica e Famalicão -, depois de ter sofrido em todas as rondas anteriores.



"É verdade que deixámos de marcar golos. Aliás, é mentira: fizemos golos, mas foram anulados. Mas era importante dar estabilidade defensiva à equipa, sem perder a vontade e o foco de fazer golos. Estamos muito mais perto de vencer jogos quando não sofremos do que quando sofremos", frisou.



O técnico elogiou ainda o "belíssimo" Rio Ave, recordando que conhece bem o treinador dos vila-condenses, Miguel Cardoso, seu antigo adjunto no Sporting de Braga.



"Os três jogadores do meio-campo são do melhor que há em Portugal, os três da frente são bons, potentes, dinâmicos, a defesa é sólida e o guarda-redes já foi meu jogador, conheço muito bem. É uma equipa que está a funcionar muito bem, como um todo, o que irá valorizar tudo aquilo que queremos fazer em Vila do Conde", concluiu Jorge Costa.



O Rio Ave, 12.º classificado, com 22 pontos, recebe o Farense, 14.º, com 19, no domingo, às 20:00, no Estádio do Rio Ave, em Vila do Conde, com arbitragem de João Pinheiro (Braga).