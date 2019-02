Jorge Costa vê FC Porto favorito para o clássico

O ex-internacional, de 47 anos, e agora treinador do Mumbai City, da Índia, enumera cinco pontos na antevisão ao clássico, em declarações à jornalista Cláudia Martins.



- Espera um belíssimo desafio com duas equipas a atravessar a melhor fase da época;



- Só uma vitória do FC Porto poderá ajudar a definir o futuro campeão, qualquer outro resultado deixa tudo em aberto;



- O FC Porto está mais forte e com mais opções resta saber se Marega está a 100 por cento;



- o Benfica está mais pressionado porque tem menos um ponto que o adversário e só a vitória lhe interessa;



- O jogo será um verdadeiro teste a Bruno Lage porque a primeira vez que defrontou o FC Porto tinha acabado de chegar à equipa.