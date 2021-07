Jorge Fernandes vê Vitória a recuperar o tempo perdido

O clube vimaranense terminou o campeonato anterior na sétima posição, com 43 pontos, após uma primeira volta com 31 pontos e uma segunda com 12, e perdeu a vaga de acesso à Liga Conferência Europa na última jornada, para o Santa Clara, algo que o central, de 24 anos, não quer ver repetido na temporada 2021/22.



"Falhámos o nosso objetivo. Não é altura de olhar para o passado. Temos de retificar o que fizemos menos bem, para que não volte a acontecer. Temos de olhar para a nova época, que é o mais importante", disse Jorge Fernandes, antes de mais um treino integrado no estágio de pré-época, em Troia, no distrito de Setúbal, que se prolonga até sábado.



Para o jogador, a resposta à temporada anterior exige "trabalho", concentração em "todos os momentos do jogo", até porque a I Liga portuguesa é um "campeonato exigente", atenção particular à segunda volta, que é "sempre mais difícil", e uma reflexão no seio do clube minhoto.



"Toda a gente que está dentro do clube tem de ver o que correu menos bem e corrigir para esta época", disse.



Jorge Fernandes realçou ainda que o plantel está a trabalhar a "vertente física" e "aspetos táticos" nos primeiros dias às ordens de Pepa, treinador que, a seu ver, se destaca pela "paixão" e pela "exigência" que transmite aos atletas, bem como pela "experiência".



"O 'mister' tem muita experiência na I Liga e estamos a assimilar os processos. O mais importante de tudo é sentir o grupo unido, com paixão no que está a fazer e comprometido com as ideias do treinador", vincou.